Кострова Неля Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1948
Дата смерти30.11.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948
Отец: Панин Иван
Мать: Панина Юлия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костров Виктор Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1986
Сын: Костров Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Костров Виктор Александрович
Смерть
30.11.2018