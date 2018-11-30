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Кострова Неля Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1948

Дата смерти

30.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948

Отец: Панин Иван

Мать: Панина Юлия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров Виктор Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1986

Сын: Костров Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Костров Виктор Александрович

Смерть
30.11.2018

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