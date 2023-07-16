Крутова Любовь Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Любовь Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Крутов Николай Иванович

Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Крутов Александр Иванович

Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Крутова Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Крутов Павел Иванович

Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Крутов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно