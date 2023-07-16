Крутова Любовь Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Крутов Александр Иванович
Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Крутова Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1906
Отец ребёнка: Крутов Иван Иванович
Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно