Крутов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1861
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Крутов Александр Иванович
Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Крутова Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна
Рождение ребёнка
13.12.1906
Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно