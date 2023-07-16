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Крутов Иван Иванович

Место рождения

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1861

Отец: Крутов Иван Мартьянович

Мать: Крутова Матрона Автономовна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Крутов Николай Иванович

Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Крутов Александр Иванович

Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Крутова Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Крутов Павел Иванович

Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Крутов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Крутова Любовь Евстигнеевна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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