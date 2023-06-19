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Нечаев Трофим Ларионов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Некрасова Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Нечаева Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Яков Трофимов

Мать ребёнка: Нечаева Анна Владимировна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно