Киреева (Глазунова(?)) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Глазунова(?)) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1794

Сын: Киреев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Киреев Александр Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Киреев Василий Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Киреев Никита Никитич

Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Никита Никитич

Смерть
Неизвестно
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