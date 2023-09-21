Киреева (Глазунова(?)) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1794
Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Киреев Никита Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно