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Афанасьева Ангелина Валентиновна
Афанасьева Ангелина Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1933
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Валентин Илларионович
1903 г.р.
Мать
Афанасьева (Быкова) Анна Петровна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Отец:
Афанасьев Валентин Илларионович
Мать:
Афанасьева Анна Петровна
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