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Афанасьева Ангелина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Афанасьев Валентин Илларионович

Мать: Афанасьева Анна Петровна