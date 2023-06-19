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Афанасьев Валентин Илларионович

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Место рождения

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 30.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1933

Дочь: Афанасьева Ангелина Валентиновна

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Анна Петровна

Смерть
Около 30.06.1942
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Погиб на Великой Отечественной войне. Умер в госпитале.