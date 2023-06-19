Афанасьев Валентин Илларионович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 30.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1933
Дочь: Афанасьева Ангелина Валентиновна
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьева Анна Петровна
Смерть
Около 30.06.1942
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Погиб на Великой Отечественной войне. Умер в госпитале.