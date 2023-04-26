(Климова) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

16.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884

Отец: Климов Емельян Онисимович

Мать: Климова Екатерина Егоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Климов Александр

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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