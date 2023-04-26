(Климова) Екатерина Емельяновна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения16.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Климов Александр
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно