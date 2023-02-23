Климов Емельян Онисимович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1882
Дочь: Казакова Марфа Климова
Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1884
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1886
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно