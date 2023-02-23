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Климов Емельян Онисимович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1882

Дочь: Казакова Марфа Климова

Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1886

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Климова Екатерина Егоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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