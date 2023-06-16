Евдокия Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864 ст.
Дата смертиМежду 24.09.1881 и 06.02.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 12.05.1878 и 1880 ст.
Муж: Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.
Сын: Иларион Павлович
Отец ребёнка: Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 23.09.1881 Юхновщина Иларион Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Евдокия Матфеевна Юхновщина крестьянин Яков Семенович Варваровщина крест... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 24.09.1881 и 06.02.1888 ст.