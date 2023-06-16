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Евдокия Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864 ст.

Дата смерти

Между 24.09.1881 и 06.02.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 12.05.1878 и 1880 ст.

Муж: Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.

Сын: Иларион Павлович

Отец ребёнка: Павел Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.09.1881 Юхновщина Иларион Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Евдокия Матфеевна Юхновщина крестьянин Яков Семенович Варваровщина крест... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Между 24.09.1881 и 06.02.1888 ст.