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Павлов Афанасий Павлович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Багров Павел Гаврилович

Мать: Евдокия Матфеевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
30.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
После 1941

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