Павлов Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Багров Павел Гаврилович
Мать: Евдокия Матфеевна
Поручитель
30.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
После 1941