Буяновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буяновъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Дата смерти

22.11.1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Буяновъ Иванъ

Мать: Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1785

Дочь: Буянова Устинья

Мать ребёнка: Буянова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Буянова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1788

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Буянова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Буянова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Буяновъ Владимиръ

Мать ребёнка: Буянова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Буяновъ Игнатий

Мать ребёнка: Буянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1804

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Буянова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Дарья

Смерть
22.11.1810
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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