Буяновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти22.11.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Буяновъ Иванъ
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
28.09.1785
Дочь: Буянова Устинья
Мать ребёнка: Буянова Дарья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Буянова Дарья
Рождение ребёнка
23.01.1788
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Буянова Дарья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Буянова Дарья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Буяновъ Владимиръ
Мать ребёнка: Буянова Дарья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Буяновъ Игнатий
Мать ребёнка: Буянова Ирина
Рождение ребёнка
23.06.1804
Сын: Буяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Буянова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Дарья
Смерть
22.11.1810