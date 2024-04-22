Бутарева (Ганюшкина) Тамара Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1981
Рождение ребёнка
01.09.2009
Дочь: Бутарева София Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич
Рождение ребёнка
07.01.2011
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич
Рождение ребёнка
16.10.2013
Дочь: Бутарева Ульяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.06.2019
Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно