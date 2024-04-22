Бутарева (Ганюшкина) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутарева (Ганюшкина) Тамара Владимировна

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

28.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1981

Отец: Ганюшкин Владимир Васильевич

Мать: Ганюшкина Нина Викторовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.09.2009

Дочь: Бутарева София Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич

Рождение ребёнка
07.01.2011

Сын: Бутарев Лев Геннадьевич

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.10.2013

Дочь: Бутарева Ульяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.06.2019

Сын: Бутарев Лука Геннадьевич

Отец ребёнка: Бутарев Геннадий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутарев Геннадий Геннадьевич

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