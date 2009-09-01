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Бутарева София Геннадьевна
Бутарева София Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2009
Пол
Женский
Отец
Бутарев Геннадий Геннадьевич
1985 г.р.
Мать
Бутарева (Ганюшкина) Тамара Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2009
Отец:
Бутарев Геннадий Геннадьевич
Мать:
Бутарева Тамара Владимировна
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