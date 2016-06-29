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Табачинский Артëм Дмитриевич
Табачинский Артëм Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Табачинский Дмитрий Николаевич
1981 г.р.
Мать
Захарова Анна Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2016
Отец:
Табачинский Дмитрий Николаевич
Мать:
Захарова Анна Владимировна
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