Табачинский Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2006
Сын: Табачинский Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
29.06.2016
Сын: Табачинский Артëм Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна