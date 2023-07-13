Табачинский Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табачинский Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
2016 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2006

Сын: Табачинский Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
29.06.2016

Сын: Табачинский Артëм Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна Владимировна