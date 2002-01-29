Обухов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1953
Дата смерти29.01.2002
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Обухова Зоя Егоровна
Рождение ребёнка
02.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.2002
Причина смерти: задавило машиной