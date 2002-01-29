Обухов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Анатолий Иванович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.08.1953

Дата смерти

29.01.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Обухова Зоя Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.2002
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: задавило машиной