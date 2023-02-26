Стефанида Стефанова
Место рожденияд.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1897
Муж: Исидор Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Никита Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Акимов
Смерть
Неизвестно