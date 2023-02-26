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Стефанида Стефанова

Место рождения

д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1897

Муж: Исидор Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никита Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Акимов

Смерть
Неизвестно
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