Кокорева 2 жена Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева 2 жена Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феврония Андреевна

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кокорев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кокорев Карп Андреевич

Отец ребёнка: Кокорев Андрей Иванович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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