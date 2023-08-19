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Чигвинцов Иван Антонов

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Чигвинцов Антон

Мать: Чигвинцова Ирина Ларионова

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1818

Сын: Чигвинцов Иван 1 Иванов

Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена

Красноуфимская станица Пермской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Чигвинцов Иван 2 Иванов

Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1828

Сын: Чигвинцов Василей Иванов

Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1830

Сын: Чигвинцов Михайло Иванов

Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Васильева Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно