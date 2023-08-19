Чигвинцов Иван Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Чигвинцов Антон
Рождение ребёнка
Около ?.06.1818
Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена
Красноуфимская станица Пермской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1825
Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена
Рождение ребёнка
Около ?.01.1828
Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена
Рождение ребёнка
Около ?.09.1830
Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Васильева Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Чигвинцова Матрена
Смерть
Неизвестно