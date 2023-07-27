Чигвинцова (Чигвинцова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцова (Чигвинцова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1818

Сын: Чигвинцов Иван 1 Иванов

Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов

Красноуфимская станица Пермской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Чигвинцов Иван 2 Иванов

Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1828

Сын: Чигвинцов Василей Иванов

Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1830

Сын: Чигвинцов Михайло Иванов

Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Васильева Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов

Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно