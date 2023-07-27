Чигвинцова (Чигвинцова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1818
Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов
Красноуфимская станица Пермской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1825
Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1828
Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1830
Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Васильева Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Чигвинцов Иван Антонов
Смерть
Неизвестно