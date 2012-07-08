Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1965

Дата смерти

08.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1965

Отец: Виктор

Мать: Полина

Смерть
08.07.2012