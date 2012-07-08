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Вячеслав
Вячеслав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.07.1965
Дата смерти
08.07.2012
Пол
Мужской
Отец
Виктор
Мать
(Юферева) Полина
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1965
Отец:
Виктор
Мать:
Полина
Смерть
08.07.2012
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