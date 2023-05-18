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Виктор
Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Юферева) Полина
1940 г.р.
Дети
Вячеслав
1965 г.р.
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1965
Сын:
Вячеслав
Мать ребёнка:
Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Полина
Смерть
Неизвестно
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