Карлова (Климова) Анна Димитриева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Климов Димитрий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1888
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1889
Сын: Карлов Иван Максимов
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
21.10.1890
Дочь: Неонила Матвеева
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
10.02.1893
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
04.03.1895
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
10.10.1898
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Рождение ребёнка
20.01.1903
Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев
Смерть
Неизвестно