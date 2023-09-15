Карлова (Климова) Анна Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Климова) Анна Димитриева

Место рождения

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Климов Димитрий Григорьев

Мать: не указана

Нижний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.06.1888

Муж: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Карлов Иван Максимов

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1890

Дочь: Неонила Матвеева

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Карлов Алексей Максимов

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Карлов Герасим Матвеев

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Карлов Филипп Максимов

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Карлов Григорий Максимов

Отец ребёнка: Карлов Максим Матвеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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