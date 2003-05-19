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Ковальчук Станислав Александрович
Ковальчук Станислав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Ковальчук Александр Степанович
1971 г.р.
Мать
Ковальчук (Желищеч) Лариса Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2003
Отец:
Ковальчук Александр Степанович
Мать:
Ковальчук Лариса Владимировна
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