Ковальчук Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1996
Дочь: Пивоварова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ковальчук Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
19.05.2003
Сын: Ковальчук Станислав Александрович
Мать ребёнка: Ковальчук Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно