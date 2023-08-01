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Ковальчук Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1996

Дочь: Пивоварова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ковальчук Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
19.05.2003

Сын: Ковальчук Станислав Александрович

Мать ребёнка: Ковальчук Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Лариса Владимировна