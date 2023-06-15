Шевцов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Шевцов Александр

Мать ребёнка: Шевцова Мария

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Михаил

Мать ребёнка: Шевцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Шевцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Мария

Смерть
Неизвестно