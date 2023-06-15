Шевцов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Шевцов Александр
Мать ребёнка: Шевцова Мария
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Михаил
Мать ребёнка: Шевцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Шевцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Мария
Смерть
Неизвестно