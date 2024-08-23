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Шевцов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Шевцов ?

Мать: Шевцова Мария

Место жительства
С 1956 по 1960
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Около 1957

Жена: Мысикова Ева Павловна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1958

Дочь: Демичева (Мысикова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Мысикова Ева Павловна

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
После 1960

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