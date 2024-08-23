Шевцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Шевцов ?
Мать: Шевцова Мария
Место жительства
С 1956 по 1960
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Около 1957
Жена: Мысикова Ева Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1958
Дочь: Демичева (Мысикова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Мысикова Ева Павловна
Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
После 1960