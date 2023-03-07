Чеглокова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеглокова Евдокия Никитична

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Место рождения

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Артюшково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Чеглокова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чеглокова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чеглоков Иван Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеглоков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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