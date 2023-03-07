Чеглокова Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Чеглокова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чеглокова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чеглоков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно