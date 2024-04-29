Гусятников Михаил (Михайла) Петрович 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусятников Михаил (Михайла) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

02.11.1776

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Гусятников Пётр Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусятникова) Марья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусятникова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Гусятников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Гусятников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Гусятникова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Гусятникова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гусятников Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.11.1776

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