Гусятников Михаил (Михайла) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти02.11.1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Гусятников Пётр Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гусятникова) Марья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гусятникова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Семён Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гусятников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Гусятников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Гусятникова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Гусятникова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гусятников Пётр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.11.1776