Гусятников Михаил Михайлович 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусятников Михаил Михайлович

Гусятников Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Гусятников Михаил (Михайла) Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Алексей Михайлович

Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Суровщикова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гусятников Александр Михайлович

Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна

Смерть
1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.