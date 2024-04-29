Гусятников Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Гусятников Михаил (Михайла) Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Алексей Михайлович
Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гусятников Александр Михайлович
Мать ребёнка: (Суровщикова) Вера Васильевна
Смерть
1782