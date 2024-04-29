Гусятников Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Гусятников Михаил (Михайла) Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Семён Сергеевич
Мать ребёнка: (Ситникова) Вера Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусятников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: (Ситникова) Вера Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811