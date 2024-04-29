Гусятников Сергей Михайлович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусятников Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Гусятников Михаил (Михайла) Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Семён Сергеевич

Мать ребёнка: (Ситникова) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусятников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: (Ситникова) Вера Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ситникова) Вера Семёновна

Смерть
1811

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