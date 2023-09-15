Сперанский (Распопин) Григорий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Распопин Евдоким Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1831 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1834 ст.
Сын: Сперанский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Сперанская Сосипатра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сперанский Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Сперанская Сосипатра Андреевна
Смерть
Неизвестно