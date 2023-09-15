Сперанский (Распопин) Григорий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСперанский (Распопин) Григорий Евдокимович

Сперанский (Распопин) Григорий Евдокимович

Место рождения

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Распопин Евдоким Афанасьевич

Мать: не указана

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.09.1831 ст.

Жена: Сперанская Сосипатра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1834 ст.

Сын: Сперанский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Сперанская Сосипатра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сперанский Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Сперанская Сосипатра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close