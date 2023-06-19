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Астрихинский Иван

Место рождения

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Астрихинский Пантелей Иннокентьевич

Мать: Астрихинская Аграфена

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно