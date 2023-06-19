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Астрихинский Иван
Астрихинский Иван
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Место рождения
Поселье
, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Астрихинский Пантелей Иннокентьевич
Мать
Астрихинская Аграфена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Астрихинский Пантелей Иннокентьевич
Мать:
Астрихинская Аграфена
Поселье
, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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