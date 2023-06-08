Астрихинская Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Астрихинский Иван

Отец ребёнка: Астрихинский Пантелей Иннокентьевич

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Николай

Отец ребёнка: Астрихинский Пантелей Иннокентьевич

Смерть
Неизвестно