Астрихинская Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Астрихинский Иван
Отец ребёнка: Астрихинский Пантелей Иннокентьевич
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Николай
Отец ребёнка: Астрихинский Пантелей Иннокентьевич
Смерть
Неизвестно