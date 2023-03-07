Астраханцева Парасковья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Астраханцов Василий Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Астраханцов Зиновий Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795