Астраханцева Парасковья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Парасковья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Астраханцов Василий Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Астраханцов Зиновий Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Иван Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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