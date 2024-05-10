Путятина (Левашова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Певцова (Путятина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Путятин Николай Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1802 ст.
Дочь: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Путятин Николай Васильевич
Забелино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14600 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1802 г., л. 119об
Смерть
1853