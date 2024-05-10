Путятина (Левашова) Наталья Сергеевна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Путятина (Левашова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Певцова (Путятина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Путятин Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1802 ст.

Дочь: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Путятин Николай Васильевич

Забелино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14600 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1802 г., л. 119об
Смерть
1853

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