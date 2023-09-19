Гурген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариетта Гургеновна

Мать ребёнка: Пайцар Парсамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюн Гургенович

Мать ребёнка: Пайцар Парсамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марго Гургеновна

Мать ребёнка: Пайцар Парсамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пайцар Парсамовна

Смерть
Неизвестно
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