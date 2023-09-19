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Мариетта Гургеновна
Мариетта Гургеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гурген
Мать
(Казарян) Пайцар Парсамовна
1911 г.р.
Муж
Эдуард
Дети
Сааг
Сона
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гурген
Мать:
Пайцар Парсамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Сона
Отец ребёнка:
Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сааг
Отец ребёнка:
Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эдуард
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