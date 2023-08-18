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(Щукина) Нина
(Щукина) Нина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Щукин Федор
1907 г.р.
Мать
Щукина София
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Щукин Федор
Мать:
Щукина София
Смерть
Неизвестно
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