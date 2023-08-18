(Щукина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щукина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Федор

Мать: Щукина София

Смерть
Неизвестно