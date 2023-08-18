Щукина София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щукина) Антонина
Отец ребёнка: Щукин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щукина) Нина
Отец ребёнка: Щукин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Федор
Смерть
Неизвестно