Щукина София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щукина) Антонина

Отец ребёнка: Щукин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щукина) Нина

Отец ребёнка: Щукин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Федор

Смерть
Неизвестно

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