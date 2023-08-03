2ой муж Коваль (Озун /Узун /Кирякулова) Мария Ивановна /Михайловна / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2ой муж Коваль (Озун /Узун /Кирякулова) Мария Ивановна /Михайловна /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1920 г.р.
1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Озун / Узун / Иван Константинович

Мать: Озун / Узкн / Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Василий

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сеферов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеферов Дмитрий

Смерть
Неизвестно