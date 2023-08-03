2ой муж Коваль (Озун /Узун /Кирякулова) Мария Ивановна /Михайловна /
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Василий
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сеферов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеферов Дмитрий
Смерть
Неизвестно