Вахрушев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1931

Сын: Вахрушев Николай Иванович

Мать ребёнка: Вахрушева Федора Семёновна

Осиново, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Федора Семёновна

Смерть
Неизвестно
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