Вахрушев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1931
Сын: Вахрушев Николай Иванович
Мать ребёнка: Вахрушева Федора Семёновна
Осиново, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно