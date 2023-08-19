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Виногорова Агриппина Тимофеевна
Виногорова Агриппина Тимофеевна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Виногоров Тимофей Иванович
1888 г.р.
Мать
Виногорова (Виногорова) Мария Абрамовна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Виногоров Тимофей Иванович
Мать:
Виногорова Мария Абрамовна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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