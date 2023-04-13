Мендельсон Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мендельсон Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Калмыкова Ираида Александровна

Мать ребёнка: Мендельсон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мендельсон Александр Александрович

Мать ребёнка: Мендельсон Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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