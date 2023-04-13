Калмыкова (Мендельсон) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Мендельсон) Ираида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1913

Дата смерти

09.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1913

Отец: Мендельсон Александр

Мать: Мендельсон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1935

Дочь: Калмыкова Эльвира Афанасьевна

Отец ребёнка: Калмыков Афанасий Григорьевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Калмыков Рудольф Афанасьевич

Отец ребёнка: Калмыков Афанасий Григорьевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
09.07.1938
Ленинградская область
Причина смерти: расстрел
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