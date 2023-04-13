Калмыкова (Мендельсон) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1913
Дата смерти09.07.1938
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1913
Отец: Мендельсон Александр
Мать: Мендельсон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1935
Дочь: Калмыкова Эльвира Афанасьевна
Отец ребёнка: Калмыков Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Калмыков Рудольф Афанасьевич
Отец ребёнка: Калмыков Афанасий Григорьевич
Смерть
09.07.1938
Ленинградская область
Причина смерти: расстрел