Ксения Никифоровна
Место рождениядеревня Чубаева, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Никифор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Максимович
Рождение ребёнка
14.02.1845
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Максимович
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно