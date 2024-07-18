Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Никифоровна

Место рождения

деревня Чубаева, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1803 и 1806 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Никифор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Максимович

Рождение ребёнка
14.02.1845

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Максимович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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