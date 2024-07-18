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Алексей Максимович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1803 и 1806

Дата смерти

22.01.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1806

Отец: Максим Тихонович

Мать: Василиса Васса Петровна Васильевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вторая?) Акилина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Оксинья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1845

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
22.01.1865

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