Алексей Максимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1803 и 1806
Дата смерти22.01.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Оксинья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1845
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.01.1865