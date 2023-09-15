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Романов Василий Алексеевич

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Романов Алексей Антонович

Мать: Романова Стефанида Гурева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Романов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Романов Абрам Васильевич

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Василиса Васильева

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феврония Васильева

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Аксинья Захарова

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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