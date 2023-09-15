Романов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1817
Сын: Романов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Василиса Васильева
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феврония Васильева
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Романова Аксинья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно