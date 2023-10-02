Романова Аксинья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Романов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феврония Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно