Романова Аксинья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Аксинья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Романов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Романов Абрам Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феврония Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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